Frau Alt Bundesrätin, unser Dreisäulensystem wird 50 Jahre alt. Im internationalen Vergleich macht es sich doch recht gut.

Ruth Dreifuss: Ich kenne Leute, die am Hungertuch nagen müssen, wenn sie alt werden. Deshalb kann ich nicht stolz sein auf unser Rentensystem. Und eigentlich spreche ich nur über die ersten zwei Säulen. Die dritte Säule ist für Bessergestellte. Es gelang uns aber, über viele Jahre im Grundsatz ein stabiles System der Altersvorsorge aufzubauen, das auf Ausbalancierung beruht. Einerseits in finanzieller Hinsicht, weil die AHV mit der Entwicklung der Lohnmasse Schritt hält und die berufliche Vorsorge über die Finanzmärkte gestärkt wird. Andererseits, um das soziale Ziel gemäss der Bundesverfassung zu erreichen, wonach die berufliche Vorsorge zusammen mit der AHV die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglicht. Doch die Finanzmärkte haben sich in der Vergangenheit nicht wie erwartet entwickelt. Dadurch wurde die zweite Säule geschwächt. Die AHV musste mehrmals mit Steuergeldern ins Gleichgewicht gebracht werden. Daher war es illusorisch zu glauben, die zwei Systeme würden für alle Zeiten auf beiden Seiten zu einer positiven Entwicklung führen.