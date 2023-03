Am 24. Februar um fünf Uhr früh wurden Irina Iwanowa und ihr Sohn Alexander von russischen Raketen aus dem Schlaf gerissen. Truppen beschossen einen nahe gelegenen Militärstützpunkt. «Was Russland an diesem Tag gemacht hat, war die grösste Enttäuschung meines Lebens», sagt Iwanowa. Aus Angst vor dem russischen Geheimdienst möchte sie anonym bleiben. Iwanowa engagierte sich in der Folge in einem Hilfskomitee, sammelte Kleider und Lebensmittel für die ukrainische Armee und spendete selbst. Auf Facebook postete sie ukrainefreundliche Beiträge.