Der 28. Mai 2023 wird ein historischer Tag für die 106’000 wahlberechtigten Türkinnen und Türken in der Schweiz. Zum ersten Mal kommt es zu einer Stichwahl um das Amt des Präsidenten.



Wenn es nach den türkischen Wahlberechtigten in der Schweiz ginge, hätte der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan im ersten Wahlgang vom 14. Mai verloren. Der Oppositionsführer Kemal Kiliçdaroglu holte hierzulande 57,6 Prozent, Erdogan nur 40,3 Prozent der Stimmen. Die Auszählung aller Wahlzettel aus dem Aus- und Inland zeigte dann allerdings ein anderes Bild: Erdogan holte 49,5 Prozent und verpasste das absolute Mehr nur knapp. Kiliçdaroglu lag mit fast 45 Prozent auf Platz zwei.



Am Sonntag sind in der Türkei erneut 61 Millionen Wählerinnen und Wähler zur Wahl gerufen. 3,4 Millionen Stimmberechtigte leben im Ausland.



Der jurassische SP-Nationalrat Pierre-Alain Fridez hat den ersten Wahlgang vor Ort beobachtet. Er ist Teil einer Delegation des Europarats in Strassburg. Nach dem ersten Wahlgang gab es Kritik an der ungleichen Chancenverteilung der Kandidierenden. Ausserdem seien Wahlbeobachter an ihrer Arbeit gehindert worden.