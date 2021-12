In Herrliberg, am Ufer des Zürichsees, weiss Christoph Blocher, dass er auf sie zählen kann. Schliesslich war sie es, der es gelang, die in Grabenkämpfe verstrickte Genfer Sektion zu einigen. Céline Amaudruz etabliert sich schnell in dieser Partei, die Arbeit als Tugend einstuft.