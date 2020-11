Herr Beeler, wie haben Sie erfahren, dass Sie in Strassburg gewonnen haben?

Max Beeler: Ich wusste, dass das Urteil am 20. Okto­ber auf der Website des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) publiziert werden sollte. Ich war im Dschungel in Peru, ging auf die Website und war überwältigt. Ich hatte mit einem Sieg gerechnet, ohne aber hundertprozentig überzeugt zu sein.