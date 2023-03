Konkret will Coca-Cola den Politikerinnen und Politikern am Abend bei Fleisch und Wein aufzeigen, was der Getränke-Multi in den letzten Jahren unternommen hat, «um auf freiwilliger Basis den Zuckergehalt in ihren Getränken zu senken», wie es in der Einladung an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier heisst.