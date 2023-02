Woher stammt Mineralwasser?

Aus Mineralquellen. In der Schweiz gibt es 20 Quellen Mineralwasser Wir sind an der Quelle , an denen natürliches Mineralwasser abgefüllt wird. Nicht jedes Wasser, das in Flaschen verkauft wird, ist aber natürliches Mineralwasser. Der Begriff ist geschützt – das Wasser muss sich etwa durch seinen besonderen geologischen «Fingerabdruck» und die enthaltenen Mineralien auszeichnen. Je nachdem, woher das Mineralwasser stammt, ist es etwas anders zusammengesetzt.