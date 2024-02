Asylwesen: Der neue Justizminister zieht die Schraube an

Darum gehts: Bundesrat Beat Jans (SP) will die Asylregeln verschärfen. Damit sollen Behörden und Gemeinden entlastet werden. Menschen, die wenig Aussicht auf Asyl haben, sollten künftig überall in der Schweiz innerhalb von 24 Stunden einen (negativen) Entscheid erhalten. Auch will er kriminelle Asylbewerber härter anpacken, zum Beispiel, indem öfters und schneller Administrativhaft oder Ausschaffungshaft verordnet wird.