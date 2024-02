Kinder machen also ein Drittel der Asylsuchenden aus. Einige von ihnen fühlen sich auf Fluchtwegen in Europa in Gefahr, heisst es bei der Nichtregierungsorganisation Save the Children. Sie erleben oft Gewalt und machen traumatische Erfahrungen. Einmal in der Schweiz angekommen, müssen psychisch belastete Kinder besonders geschützt werden.