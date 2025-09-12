Zwölf Rechtsfragen des Beobachters müssen am 17. September im «Blick Live Quiz» beantwortet werden. Und da haben Beobachter-Leserinnen und ‑Leser klar die besseren Chancen.

So bereitest du dich vor

Registriere dich auf der kostenlosen «Blick Live Quiz»-App (mehr dazu weiter unten) und miss dich am Mittwochabend um 19.30 Uhr mit anderen Spielerinnen und Spieler.

Mitmachen lohnt sich: Wenn du alle Rechtsfragen des Beobachters richtig beantwortest, kannst du bis zu 500 Franken aus dem Jackpot kassieren.

Um deine Chancen auf das grosse Geld zu steigern, musst du nur die folgenden vier Beobachter-Artikel aufmerksam lesen:

So spielst du beim «Blick Live Quiz» mit

Mitmachen beim «Blick Live Quiz» ist ganz einfach. Du brauchst dazu lediglich ein iPhone oder ein Android-Handy.

  • Suche im App-Store (für iOS) oder im Google Play Store (für Android) nach «Blick Live Quiz».
  • Lade die «Blick Live Quiz»-App kostenlos herunter und registriere dich.
  • Wichtig: Aktiviere die Pushnachrichten, so dass du keine Sendung verpasst.
  • Jetzt kannst du dein Wissen mit dem von anderen Usern und Userinnen messen.

Spielregeln

  • Du hast zehn Sekunden Zeit, eine Frage richtig zu beantworten.
  • Wenn du eine Frage falsch beantwortest, fliegst du raus.
  • Bei einer falschen Antwort kannst du ein Mal einen Joker einsetzen.
  • Am Ende der Liveshow wird das Preisgeld unter allen Gewinnern gleichmässig aufgeteilt.
  • Lade deine Freunde und Freundinnen zum «Blick Live Quiz» ein und erhalte einen Extra-Joker.
U30-Digitalabo für 49 statt 130 Franken
Mit dem U30-Abo des Beobachters erhältst du 62 Prozent Rabatt auf das Digitalabo und greifst für ein ganzes Jahr auf alle Inhalte zu. So bist du bestens vorbereitet für das nächste «Blick Live Quiz» und weitere Fragen, die dir das Leben stellt – und mit der Beobachter-App hast du die Antworten immer griffbereit!