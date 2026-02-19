Das Trinkgeld ist in der Schweiz im Preis inbegriffen; man ist zu nichts verpflichtet. Wenn Sie zufrieden waren, ist wohldosierte Grosszügigkeit aber durchaus angemessen.

Nach einem längeren Aufenthalt können Sie an der Rezeption ein Couvert mit Trinkgeld für alle Dienstleistungen abgeben – zwei Prozent des Rechnungsbetrags sind angemessen.

Bei kürzeren Aufenthalten können Sie einzelne Angestellte separat beglücken: Etwa drei Franken pro Tag, insgesamt mindestens zehn Franken, fürs Reinigungspersonal auf den Nachttisch legen, zwei Franken pro hochgetragenes Gepäckstück zustecken. Das wirkt sich positiv auf Ihr Hotelkarma aus.

