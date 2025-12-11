Krankheit: Pflichten der Arbeitnehmer

Sie müssen die Arbeit aussetzen,

wenn Sie arbeitsunfähig sind;

sind; wenn die Arbeit der Heilung schadet – vor allem wenn sich die Krankheit verschlimmern kann, sie noch länger dauern oder chronisch werden könnte;

– vor allem wenn sich die Krankheit verschlimmern kann, sie noch länger dauern oder chronisch werden könnte; wenn Sie an einer ansteckenden Krankheit leiden.





Folgen einer Nichtbeachtung

Wenn Angestellte trotzdem zur Arbeit kämen, wäre das eine «arbeitsvertragliche Pflichtverletzung», eine Verletzung der Treuepflicht. Im Extremfall könnte der Arbeitgeber auf die Idee kommen, bei einer verlängerten Arbeitsunfähigkeit die Lohnfortzahlung zu verweigern, weil die Krankheit nicht mehr unverschuldet ist. Hier ist aber klar, dass der Arbeitgeber alle zumutbaren Möglichkeiten vorher ausgeschöpft haben muss, die Angestellte vor sich selbst zu schützen. Auf keinen Fall darf die Chefin die Lohnfortzahlung verweigern, wenn sie dafür sorgte, dass die kranke Angestellte gearbeitet und so die Krankheit verschleppt hat.