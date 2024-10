Der Chef der AHV tritt per Juni nächsten Jahres zurück. Das kommunizierte der Bundesrat am Mittwoch. Und gab selbentags bekannt, dass man sich im Bundeshaushalt bei den Ausgaben dieses Jahr verschätzt habe. Man werde wohl etwa 2,6 Milliarden Franken weniger ausgeben, als man es im Budget erwartet hatte. Wie gesagt: Mit den Zahlen hat mans grade nicht so in Bern.