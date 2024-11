Warum das wichtig ist: In jüngster Zeit schien es, dass das Stimmvolk nicht immer zufrieden war mit der Arbeit der Bundesräte. Ein wuchtiges Nein zur Reform der beruflichen Vorsorge, ein klares Ja zur 13. AHV-Rente oder auch die fast 65 Prozent Nein-Stimmen zur elektronischen Identität, kurz E-ID, sind nur einige Beispiele, bei denen das Volk anderer Meinung war als der Bundesrat. Auch bei den Abstimmungen am Sonntag könnte es eng werden für die Vorschläge aus Bundesbern. «Wenn das Volk nicht zufrieden ist, muss es die Departementsführung entlassen können», sagte Richard Koller im Mai 2023, als er und seine Mitstreiter die Bundesrats-Bestätigungs-Initiative lancierten. Doch nun zeigt sich: Das will das Volk auch nicht. Die Initiative wurde innerhalb der am 16. November abgelaufenen Sammelfrist nicht mit der genügenden Anzahl Unterschriften eingereicht.