Klimawandel: Wer soll das bezahlen? Die Verhandlungen laufen

Darum gehts: Am Montag startete in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, der 29. Uno-Klimagipfel. «Wir müssen uns auf ein neues globales Ziel für die Klimafinanzierung einigen», sagte Simon Stiell, Uno-Exekutivsekretär, in seiner Eröffnungsrede. Es geht in der zwei Wochen dauernden Konferenz also um viel, viel Geld. 2022 wurden zum ersten Mal international über 100 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung der Klimakrise bereitgestellt. Nötig wäre aber mindestens das Zehnfache. Doch wer soll dafür aufkommen? Darüber wird in Baku verhandelt.