Das meinte er diese Woche im Interview dazu, dass er sein Schiff zu einem ungünstigen Zeitpunkt verlasse. Nach neun Jahren an der Spitze gibt Gerhard Pfister das Amt als Präsident der Mitte-Partei ab. Als er es antrat, hiess die noch CVP. Damals hatte er signalisiert, dass es an ihr gar nicht so viel zu ändern gebe. Tatsächlich hat er die Partei dann enorm geprägt – neu ausgerichtet und mit der BDP fusioniert. Jetzt sagt er, was Politiker halt so sagen, wenn man sie nach Rücktrittsgründen fragt: Zeit für neue Gesichter und so weiter. Allerdings steht er auch ziemlich offen zu seinen Ambitionen, Viola Amherd als Mitte-Vertretung im Bundesrat zu beerben. Für einen Nachruf zu Lebzeiten ist es also zu früh.