So wie David Busch, 22. Mit sieben Jahren kam er ins Heim, eine reguläre Schule besuchte er nie. Trotzdem schaffte er es, eine Malerlehre abzuschliessen. Nur für die Krankenkasse hatte er kein Geld eingerechnet und machte Schulden: 4000 Franken. Für viele von uns ein überschaubarer Betrag, für Busch fühlte es sich nach dem Ende der Welt an. Er gab nicht auf und holte sich Hilfe bei einer Schuldenberatungsstelle.