Letztes Jahr ist er seiner Schwester Luna in den Katzenhimmel gefolgt. Just am Tag seines Todes ist mir ein Artikel mit dieser Headline in die Hände gefallen: «Wissenschaftlich bewiesen: Deine Katze versteht, was du ihr sagst». Dies, nachdem unsere zwei Stubentiger während fast 20 Jahren sämtliche Ansprachen an sie schnippisch ignoriert hatten, wie Katzen das so tun. Wer hält hier wen?