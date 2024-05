Muss ich der Katze die Krallen schneiden?

Wenn Ihre Mieze nach draussen kann, wird sie ihre Krallen vermutlich selber wetzen, etwa an einem Baum. Aber auch Stubentigern sollte man das Kratzen ermöglichen. Das ist auch in Ihrem Interesse, wenn Ihnen das Mobiliar lieb ist. Am besten stellen Sie eine Matte oder einen Stamm bereit. Meistens ist es dann nicht mehr nötig, die Krallen zu schneiden. Wenn diese trotzdem störend lang sind, müssen Sie sie kürzen – und zwar mit einer speziellen Krallenschere. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den durchbluteten Teil nicht verletzen. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre Tierärztin. Sie kann Ihnen zeigen, worauf Sie achten müssen, oder die Krallen professionell stutzen. Übrigens: Es ist verboten, Katzenkrallen zu amputieren.