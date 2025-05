Nun sind wir beim Beobachter weder Marketing-Gurus, noch können wir den Menschen in die Seele blicken. Was wir als Medienschaffende dafür sehr gut können: mit den Leuten reden und Fakten recherchieren. Das haben wir vor ein paar Monaten wieder mal intensiv gemacht. Wir haben Statistiken gewälzt und Fokusgruppen berufen, um herauszufinden: Was ist unseren Leserinnen und Abonnenten am Beobachter besonders wichtig?