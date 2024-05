Das sagt der Beobachter: Fürsorgerische Zwangsmassnahmen waren jahrzehntelang eine Art organisierte Willkür. Behörden statuierten Exempel, wenn jemand nicht den gesellschaftlichen Moralvorstellungen entsprach. Das ist heute nicht mehr denkbar. Aber verändert hat sich an der Ausgangslage wenig: Als Gesellschaft sind wir jenen verpflichtet, die Hilfe benötigen, die in einer prekären Lage leben und in einer schwierigen persönlichen oder familiären Situation stecken. Dabei dürfen wir heute nicht die gleichen Fehler machen wie damals. Auch Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Oft ist aber auch heute ihre Mitwirkung bei behördlich angeordneten Massnahmen nicht gewährleistet. Deshalb gibt es nur einen Weg: Der Kindes- und Erwachsenenschutz muss immer wieder hinterfragt und weiter verbessert werden. Dabei dürfen wir aber all jene nicht vergessen, die vor Jahrzehnten von Zwangsmassnahmen betroffen waren: Verdingkinder, administrativ Versorgte, Zwangsadoptierte, Zwangssterilisierte. Viele leben heute in äusserst bescheidenen Verhältnissen oder sind gesundheitlich angeschlagen. Als Teil unserer Gesellschaft brauchen sie unsere Unterstützung – finanziell und moralisch. So schnell werden wir das Thema nicht los.