Aus all diesen Fäden haben wir ein ziemlich robustes Fangnetz geknüpft. Was nicht bedeutet, dass nicht ab und an etwas durch die Maschen schlüpft. Dann korrigieren wir offensichtliche Fehler aber so schnell wie möglich – online umgehend, Print im nächsten Heft. Und online machen wir Änderungen immer kenntlich (ausser es sind wirklich Kleinigkeiten).