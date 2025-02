Spielen wir das an einem Beispiel kurz durch. Letzte Woche waren die Tickets für den Eurovision Song Contest zu kaufen. Und nach sieben Minuten gabs keine mehr. Ein Beobachter-Thema oder nicht?

Ja, wir haben darüber geschrieben. Unser Reporter Daniel Faulhaber hat selber ein Ticket ergattert und nachher gesehen, dass er es auf inoffiziellen Plattformen schon für das Vier-, Fünffache weiterverkaufen könnte. Also haben wir eingeordnet, ob das rechtlich überhaupt geht – und was passiert, wenn man eines dieser Tickets zu kaufen versucht.