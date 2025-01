Warum das wichtig ist: Die potenziell krebserregenden PFAS-Chemikalien gelangen in die Umwelt und bauen sich nicht mehr ab. Ganze Landstriche sind damit kontaminiert, die Chemikalien finden sich auch im Blut der meisten Menschen. Weil Tausende solcher Chemikalien nach wie vor breit in Alltagsprodukten wie auch in industriellen Prozessen eingesetzt werden, haben Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und die Niederlande vor zwei Jahren ein weitreichendes Verbot der ganzen PFAS-Gruppe vorgeschlagen. Damit die Produzenten nicht mehr wie heute bei jedem einzelnen verbotenen Stoff einfach auf einen ähnlichen – aber ebenso schädlichen – ausweichen. Das hat den wahrscheinlich heftigsten Lobby-Ansturm ausgelöst, den Europa je gesehen hat. Und die Schweiz steckt mittendrin. Einer der umtriebigsten Lobbyisten hat seinen Sitz in der Schweiz – und genauso einer der grössten PFAS-Produzenten.