Da Sie von den Zinsen profitieren, lohnt sich eine Anpassung dann, wenn der Unterschied wirklich erheblich sein sollte und Sie Probleme hätten, die angesetzten Steuerbeiträge zu begleichen. Teilen Sie hierfür dem Steueramt einfach mit, wie hoch Sie das Einkommen schätzen, damit Ihnen eine neue Rechnung ausgestellt wird.