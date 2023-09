Gibt es Fälle, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Vor allem diejenigen, wo nur dank riesigem Glück nichts passiert ist. Da war der Raser, der vor der Polizei flüchtete und trotz Gegenverkehr einen Lastwagen überholte. Der entgegenkommende Fahrer wich scharf rechts auf eine Grasnarbe aus. Beim Kreuzen befanden sich die drei Fahrzeuge nebeneinander – mit einem seitlichen Abstand von jeweils zehn Zentimetern. Oder ich erinnere mich an den Fahrer, der von Uster in Richtung Brüttiseller Kreuz bis auf 287 Kilometer pro Stunde beschleunigte und den Zürcher Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Dumm nur, dass er sich dabei filmte und das Ganze in einen Chat stellte, von dem die Polizei erfuhr.