Kosten trotz Haftpflcht

Tönt nicht so schlimm? Stimmt. Wirklich happig wird es aber, wenn ein Unfall passiert und der Verursacher ohne gültigen Ausweis gefahren ist. Das kommt gar nicht mal so selten vor: Für 2021 weist die Astra-Statistik total 592 Fälle aus. In über 60 Prozent handelte es sich um Sachschäden. Drei Personen kamen ums Leben, 54 wurden schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere 171 Menschen wurden nur leicht verletzt.