Jetzt will Bund den Einsatz von Lärmblitzern prüfen

Vor Ort sind die Mittel der Polizei aber beschränkt. Bei einer Kontrolle auf der Strasse kann sie in der Regel bloss eine sogenannte Nahfeldmessung durchführen. Dabei wird mit einem Mikrofon nahe am Auspuff der Lärmwert gemessen und mit dem Referenzwert in der Typengenehmigung verglichen. Dieser ist im Fahrzeugausweis hinterlegt und wird in einem genau definierten Prüfverfahren bestimmt.