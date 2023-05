In Uttwil TG ist Ende April ein 17-jähriger Motorradfahrer in ein Auto geprallt. Er musste mittelschwer verletzt ins Spital gebracht werden. Anfang März fuhr in Kienberg SO ein Töfffahrer in die Leitplanke und verletzte sich schwer. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Auch er war 17 Jahre alt.



Erst 16-jährig war der Jugendliche, der Mitte Februar in Pfäffikon SZ mit seinem Töff in das Heck eines Autos knallte und schwer verletzt liegen blieb.