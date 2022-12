In einem ersten Schritt sprechen Sie das sensible Thema Alternde Eltern Wie spreche ich das Thema richtig an? am besten direkt an. Es ist nachvollziehbar, dass sich Ihr Vater schwer damit tut, seine Automobilität – und damit ein Stück Unabhängigkeit – aufzugeben. Vielleicht gelingt es Ihnen, ihn davon zu überzeugen, dass Sie nur sein Bestes wollen – nämlich Sicherheit für ihn und andere Verkehrsteilnehmende.