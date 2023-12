Die Klimakonferenzen haben schon lange ein Glaubwürdigkeitsproblem. In den letzten zwanzig Jahren sassen Delegierte mit Verbindungen zu den weltgrössten Öl- und Gasfirmen sowie deren Wirtschaftsverbände über 7200-mal mit am Tisch bei Uno-Klimagesprächen. Das zeigten die Ende November veröffentlichten Recherchen der «Kick Big Polluters Out»-Koalition. Demnach brachte beispielsweise die offizielle Delegation von Kanada Vertreter der Ölsand-Industrie mit an die Klimakonferenz in Glasgow 2021 und gab ihnen damit Zugang zu den Verhandlungen. Am häufigsten habe Shell über die Jahre Personal an die Klimakonferenzen geschickt, zeigt die Recherche weiter.