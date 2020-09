In der Schweiz will Texaid vorderhand keine Sammelstellen schliessen. «Anders als in Hamburg betreiben wir sie selber. Das Verunreinigungsproblem ist hier noch nicht so verheerend», sagt Böschen. Tell-Tex, Nummer zwei der hiesigen Branche, stellt allerdings fest: «Wir finden Kaffeekapseln und Elektrogeräte zwischen den Kleidern. So kann es nicht weitergehen», sagt Aussendienstleiter Roland Tegtmeyer.