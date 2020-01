Am Morgen nach dem Feuer hörte ich das vertraute Gelächter des Kookaburra-Vogels. Der Lachende Hans weckt mich seit 25 Jahren. In diesem Moment war mir klar: Das Leben geht weiter. Ich dachte, das Feuer hätte alle Vögel erwischt. Die Hitze stieg so hoch, dass die meisten beim Versuch zu flüchten in der Luft verbrannten.