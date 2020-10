Die Drohne fliegt selbständig und kann in zwei Stunden ein Gebiet von 16 Quadratkilometern absuchen, eine Fläche doppelt so gross wie der Greifensee. Eine optische und eine Wärmebildkamera filmen jeden Stein und jeden Busch, ein Algorithmus wertet die Aufnahmen aus und zeigt an, wo eine vermisste Wanderin sein könnte. Per Mobilfunksignal-Sensor kann sie ein Handy orten. «Die Drohne ist besonders wertvoll, wenn das Risiko für die Helikopter-Crew wegen schlechten Wetters zu gross ist», sagt Mathias Gehrig von der Rega.