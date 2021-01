Im Labor

Die Frage geht an das Laboratorium der Urkantone in Brunnen, zuständig für die Lebensmittelsicherheit in den Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden. Man untersuche gezielt Trinkwasser auf Pflanzenschutzmittel, auch in alpinen Gebieten, antwortet Kantonschemiker Daniel Imhof. «Die Resultate aus dem Grundwassermonitoring und der Trinkwasseruntersuchungen haben bisher keinen Anlass ergeben, gezielt auch Alpprodukte auf Herbizide zu untersuchen.» Aber: Die Anfrage sei «berechtigt, und wir werden eine solche Kampagne durchführen».