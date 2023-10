In meinen Volieren in Baselland wohnen zwei Uhus, ein Sakerfalke und zwei Wüstenbussarde. Ich liebe sie alle, aber mein Liebling ist Dragonfly. Das ist der ältere der beiden Bussarde. Bei manchen Trainingsflügen lässt er sich mit der Thermik derart weit in den Himmel hinauftragen, dass ich ihn mit blossem Auge kaum mehr erkenne.



Dort dreht er seine Kreise, alles überblickend. Wüstenbussarde sehen ungefähr viermal so gut wie Menschen.