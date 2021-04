Holzschlag auf Waldboden ist in der Schweiz verboten, also meldete Keller die Rodung beim Revierförster. Ohne Anzeige einigte man sich darauf, dass der Landwirt als Ersatz Schwarzdorn, Kreuzdorn und Schneeball pflanzen muss. Doch nur zwei Jahre später waren die Sträucher wieder weg. Was einmal Wald war, ist zur kahlen Wiese geworden. Gekümmert hat es niemanden – ausser Fritz Keller.