Beobachter: Frau Pauli, wenn man in der Schweiz übers Land fährt, sieht man viel Grün. Haben wir tatsächlich ein Problem mit der Biodiversität?

Daniela Pauli: Grün ist eben nicht gleich Biodiversität. Biodiversität bedeutet Vielfalt; doch in satt gedüngten Wiesen herrscht Einfalt, da wachsen keine Blumen ausser Löwenzahn und Hahnenfuss. Im Kulturland, also in den landwirtschaftlich, städtisch und wirtschaftlich geprägten Landschaften, sind viele Arten gefährdet: Die Feldlerche ist im Mittelland über weite Strecken verschwunden.





Ist die Situation in den Bergen besser?

Unberührt ist in der Schweiz keine Landschaft mehr, in den Bergen hinterlassen Tourismus und Klimawandel Spuren. Aber die Situation der Biodiversität ist in den höheren Lagen tatsächlich noch besser. Wo der Güllenwagen nicht hinkommt, sieht man Glockenblumen, Wundklee, Witwenblumen – eine Farbenpracht, die man weiter unten kaum mehr findet. Im Wald steht es um die Biodiversität ebenfalls noch ziemlich gut. Aber das nützt den Kulturlandarten nichts, sie können nicht einfach den Lebensraum wechseln.