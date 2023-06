Beobachter: In welchen Kunststoffprodukten sind Chemikalien besonders besorgniserregend?

Zhanyun Wang: Vor allem in Spielzeugen, Möbeln, Textilien, elektronischen Geräten oder Lebensmittelverpackungen, wegen ihrer Nähe zum Menschen. Wir sitzen zum Beispiel auf Stühlen, essen am Tisch oder verzehren Lebensmittel, die in Plastik eingewickelt wurden. Oder wir geben unseren Kindern Spielzeug, das sie in den Mund nehmen. Diese Chemikalien sind für Kinder besonders gefährlich, weil sie sich in einer wichtigen Entwicklungsphase befinden.



Inwiefern gefährlich?

Bestimmte Chemikalien beeinflussen unsere Gesundheit negativ. Viele Chemikalien sind nicht an die Kunststoffe gebunden und setzen sich bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung frei, was schädliche Auswirkungen haben kann.



Kann bereits der einmalige Kontakt schädlich sein?

Das hängt von der Art der Chemikalien ab. Bei gewissen Chemikalien ist jeder einzelne Kontakt problematisch, zum Beispiel bei vielen krebserregenden Chemikalien und Blei. Blei wird als Hitzestabilisator in PVC-Kunststoff und in einigen anderen Fällen als Pigment verwendet. Es ist bereits in kleinsten Dosierungen schädlich.

Für andere Chemikalien gibt es eine Sicherheitsgrenze, bei der wir wissen, dass sie erst ab einer bestimmten Menge wirklich schädlich sind. Zum Beispiel solche, die wir in Kunststoffen verwenden.



Gibt es auch Kunststoff, der frei von giftigen Substanzen ist?

Ja, das kann es geben. Nicht absolut unbelastetes Plastik, aber bestimmte Wasserflaschen zum Beispiel sind eine ziemliche Erfolgsgeschichte, weil sie nur minimale Mengen an Chemikalien enthalten. Das liegt daran, dass sich die wenigen Hersteller, die sie produzieren, zusammensetzten und sich auf optimierte Rezepte für ihre Herstellung einigen konnten.



Wie kann ich überprüfen, ob Gegenstände gefährliche Chemikalien enthalten?

Wenn Chemikalien nicht von den Regulierungsbehörden bewertet wurden oder die für sie festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind, ist es für eine Privatperson praktisch unmöglich, das zu erkennen. In unserer Studie fanden wir über 7000 verschiedene Chemikalien, über die wir nur wenig wissen. Wir kennen nicht einmal ihre chemische Identität.



Und warum?

Es gibt einfach zu wenig Transparenz in diesem Bereich. Infolgedessen gibt es nur wenige Vorschriften. Das wiederum ist der Grund, warum es an Analysestandards fehlt, die es Wissenschaftlern ermöglichen, mit den Chemikalien zu arbeiten. Dennoch wird auf dem Gebiet viel geforscht. Doch die Forschung allein kann das Problem nicht lösen. Wir sind der Industrie und den Regulierungsbehörden ausgeliefert.



Was braucht es also zusätzlich?

Es bedarf einer besseren Koordinierung zwischen den Herstellern von Plastikpartikeln. Und vor allem mehr Transparenz über die in allen Produkten verwendeten Chemikalien. Dies kann erreicht werden, indem die politischen Entscheidungsträger strengere Vorschriften erlassen.