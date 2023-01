Und so viel, dass der grösste Bitcoin-Konkurrent Ethereum vor gut einem Jahr damit begonnen hat, auf ein stromsparendes System umzustellen. Auf «Proof of Stake»: Statt dass mehrere Schürfer ein mathematisches Problem lösen müssen, bevor sie eine Transaktion anerkennen können, wählt bei «Proof of Stake» ein Algorithmus eine einzige Person aus, die die Transaktion validiert. Falls diese Person mit den Transaktionen missbräuchlich umgeht, verliert sie einen Teil ihres Kryptovermögens. Dies garantiert nicht nur die höhere Sicherheit im Vergleich zu «Proof of Work», dem Wettbewerb unter Schürfern, sondern braucht auch viel weniger Strom. Mittlerweile arbeiten auch viele andere Kryptowährungen mit dem nachhaltigen «Proof of Stake».