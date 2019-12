Auch weil so wenig Aushub wiederverwertet wird, müssen laufend neue Deponien her – und das immer öfter in Wäldern Waldspaziergänge Darum tut uns der Wald so gut oder Naturschutzgebieten Plastikmüll Hier steckt am meisten Mikroplastik drin . Laut Landschaftsschützer Raimund Rodewald sei der Widerstand gegen Abholzung meist gering. Der Grund: Der Wald gehöre meist öffentlichen Körperschaften, etwa Bürgergemeinden, Gemeinden oder Kantonen. Und für den Bau von Deponien werden sie finanziell entschädigt.