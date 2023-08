Wenn wie in den vergangenen Wochen Hitzerekord um Hitzerekord gebrochen wird, bekommt man das in den Zentren umso deutlicher zu spüren. Asphalt und Beton speichern die Hitze und verhindern so eine Abkühlung über Nacht. Städte entwickeln sich zu veritablen Hitzeinseln. Die Folge sind Temperaturen, die vielen Menschen den Schlaf rauben. In Vevey etwa lag der tiefste gemessene Wert am 23. August nachts bei 24,7 Grad, in Lausanne bei 24,1 Grad, und in Locarno zeigte das Thermometer 23,8 Grad.