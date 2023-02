Weltweit waren im vergangenen Jahr 411 Kernreaktoren in Betrieb. Nach den USA stehen die meisten Reaktoren in Frankreich mit 56 und China mit 55. Der weltweite Altersdurchschnitt aller Reaktoren beträgt 31 Jahre – also 15 Jahre weniger als das durchschnittliche Alter der Schweizer Kernkraftwerke. Beznau 1 gilt mit 53 Jahren als das älteste kommerziell betriebene Atomkraftwerk der Welt.