Die Grünen-Politikerin Christine Badertscher will das ändern. In einer Motion fordert sie eine strengere Einhaltung der Nulltoleranz und ein striktes Verbot von Rückständen von in der Schweiz nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. Die Nichteinhaltung gefährdet nicht nur die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern schaffe auch ungleiche Ausgangsbedingungen für Schweizer Betriebe, die ohne diese Produkte auskommen müssen. Zudem würden auch die Umwelt und die Bauern in den Herkunftsländern unter den Folgen der Pestizide leiden.