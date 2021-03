Die sogenannte Energiewende, die in den Wochen und Monaten nach der Atomkatastrophe in aller Munde war, ist das allerdings noch nicht. Noch lebt die Schweiz quasi vom Ersparten. Dank der über Jahrzehnte ausgebauten Wasserkraft und langfristigen Stromimportverträgen können wir so tun, als wäre unser Lebensstil eine Selbstverständlichkeit.