Das Bundesamt für Energie hält trotz aller Warnungen an seinem Plan fest und will Holzheizungen auch in Zukunft weiter fördern. Man beschönige die Feinstaubproblematik nicht. Aber: «Die aktuelle Klimapolitik verfolgt eine rasche Reduktion der CO 2 -Emissionen Neuwagen in der Schweiz Beliebte Dreckschleudern », erklärt eine Sprecherin. Fossile Heizungen Erneuerbare Energien So einfach geht sauber heizen müssten deshalb «jetzt» ersetzt werden. «Mit Holzheizungen werden moderne Lösungen angeboten, die sich für verschiedene Einsatzbereiche sehr gut eignen. Diese Holzheizungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen an die Luftreinhaltung voll und ganz.»