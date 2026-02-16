Ahmed Sura (Name geändert) ist 22 Jahre alt und 2021 alleine in die Schweiz geflüchtet. Er lebt sehr zurückgezogen in einem Dorf im Kanton Bern. Sura hat kein soziales Netz, und er hat Schwierigkeiten, sich selbst eine Tagesstruktur zu geben. Seit einigen Monaten nimmt er an einem Projekt in der Stadt Bern für geflüchtete Menschen teil, das Freizeit, Sozialkompetenzen und Selbstverantwortung fördert. Seitdem hat Ahmed grosse Fortschritte gemacht und zeigt viel Engagement. Er besucht das Projekt mehrmals wöchentlich.