Dank Spende wird ein junger Mann besser integriert
Ein junger Erwachsener nimmt regelmässig an einem Integrationsprojekt teil. Weil die Sozialhilfe die Fahrtkosten nicht übernimmt, springt die Stiftung ein.
Veröffentlicht am 16. Februar 2026 - 10:44 Uhr
Ahmed Sura (Name geändert) ist 22 Jahre alt und 2021 alleine in die Schweiz geflüchtet. Er lebt sehr zurückgezogen in einem Dorf im Kanton Bern. Sura hat kein soziales Netz, und er hat Schwierigkeiten, sich selbst eine Tagesstruktur zu geben. Seit einigen Monaten nimmt er an einem Projekt in der Stadt Bern für geflüchtete Menschen teil, das Freizeit, Sozialkompetenzen und Selbstverantwortung fördert. Seitdem hat Ahmed grosse Fortschritte gemacht und zeigt viel Engagement. Er besucht das Projekt mehrmals wöchentlich.
Sura bezieht Sozialhilfe und kann es sich finanziell nicht leisten, regelmässig nach Bern zu fahren, was seine Integration gefährdet. Die Sozialhilfe übernimmt die Kosten für die Fahrten nicht, weil es sich um eine Freizeitaktivität handelt. Bei Erwachsenen gibt es dafür kein Budget. Deshalb beantragt die zuständige Sozialarbeiterin die Unterstützung durch SOS Beobachter.
Die Förderung sozialer Teilhabe und die Schaffung einer stabilen Tagesstruktur sind wichtig für Ahmed, um langfristig ein eigenständiges Leben führen zu können. Aus diesem Grund zahlt die Stiftung SOS Beobachter 1053 Franken für ein ÖV-Jahresabo.