Fahrten zur Therapie sind nun finanziert

Hier hilft die Stiftung SOS Beobachter. Mit einer Spende über 2600 Franken kann Mäder ein GA kaufen und sich jetzt, so oft er möchte, mit der Familie und Freunden treffen. Zusätzlich spart er bei seinen Therapiebesuchen dank des Abonnements etwas Geld. Mit der Hilfe von SOS Beobachter hat er bessere Voraussetzungen, um sich zu erholen und einen Neustart in der Berufswelt zu wagen.