Was muss jetzt getan werden?

In der Schweiz finden im Herbst die Lohnverhandlungen Lohngespräch He Chef, bitte keine faulen Ausreden! statt. Ich denke, die Inflation sollte voll ausgeglichen werden. Das bedeutet Lohnerhöhungen in der Grössenordnung zwischen zwei und drei Prozent. Der Wirtschaft geht es gut, die Auftragsbücher der Unternehmen sind gefüllt, wir haben fast Vollbeschäftigung. Es gibt keinen Grund, vom Ausgleich der Teuerung abzusehen.