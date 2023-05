Mache ich das eigentlich gerne, was ich mache?

Noch drastischer formuliert es Matthias Mölleney von der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ): «Aus Sicht der Beschäftigten befinden wir uns in einem Arbeitnehmer-Paradies. Die Situation ist für gut Qualifizierte gar historisch einmalig.» Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um sich zu fragen: Mache ich das eigentlich gerne, was ich mache? «Nehmen Sie sich einen ruhigen Augenblick, und überlegen Sie, worin Sie wirklich gut sind Berufliche Neuorientierung Zeit für einen neuen Job . Fragen Sie Ihre drei besten Freunde, wo sie Ihre Stärken sehen», rät der Leiter Center for Human Resources Management & Leadership an der HWZ.